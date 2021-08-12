كشفت صحيفة ” الوطن ” المصرية عن تفاصيل جريمة بشعة شهدتها منطقة الهرم في مصر حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 19 عاما على هتك عرض طفلة عمرها 4 أشهر .

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من إلقاء القبض على الشاب المتهم فيما تعرضت الطفلة الرضيعة إلى إصابات بالغة ونزيف نتيجة حدوث تهتك في المنطقة الحساسة إثر الاعتداء عليها وفقا لما جاء بالتقرير الطبي .

واعترف المتهم بجريمته وذكر في التحقيق تفاصيل ما حدث حيث قال أنه كان برفقة والد الطفلة لمساعدته في تنظيف سطح المنزل حيث يعمل هذا الشاب حارسا للعقار .

ثم بدأت الطفلة في البكاء فطلب منه والدها أن يحملها لأن يداه كانتا غير نظيفتين ويعطيها لوالدتها وأثناء نزوله على سلالم العقار قام بهتك عرضها .

وعن سبب قيامه بهذه الجريمة أشار المتهم أنه كنوع من الفضول .. واتهم والد الطفلة في محضر الشرطة الشاب بهتك عرض إبنته .

يذكر أن النيابة العامة بصدد إتخاذ قرار بإحالة الرضيعة إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها بجانب تقرير الكشف الطبي الذي أثبت الجريمة .