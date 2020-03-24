في جريمة تقشعر لها الأبدان .. اغتصاب شاب لوالدته تحت تأثير الخمر

كشف موقع ” إنديا تي في نيوز ” الإخباري عن جريمة ارتكبها شابا يبلغ من العمر 23 عاما من قرية ” أسوار ” بولاية أوتر براديش شمالي شرق الهند والذي قام باغتصاب والدته .

وتعود تلك الواقعة إلى يوم 3 من شهر مارس الجاري عندما تناول هذا الشاب خمرا جعله يذهب عن وعيه .. وعند عودته إلى المنزل دخل غرفة أمه النائمة وقام باغتصابها ثم فر من المنزل بعدما أدرك هول ما أقدم عليه .

وخشيت هائلة الشاب الإبلاغ عن الجريمة خوفا من الفضيحة إلا أن والده توجه إلى الشرطة الهندية وأبلغ عما قام به الإبن .. وبعدها بحثت الشرطة عنه حتى تم العثور عليه وتوقيفه وتوجيه تهمة الاغتصاب إليه وسيبقى قيد التوقيف حتى تتم محاكمته .