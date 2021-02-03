كشفت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان للأمن اللبناني عن واقعة شهدتها بلدة عكار حيث أقدم شاب سوري في الثلاثينات من العمر على قتل زوجة خاله .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة هذا الشاب التحرش بزوجة خاله وعندما صدته ورفضت ذلك قام بقتلها واغتصابها وسرقة ذهبها والفرار من المكان .

وجاء في بيان الأمن في لبنان : ” عثر على جثة مواطنة مواليد عام 1969 مصابة ببضع طعنات بأداة حادة وآثار ضرب على الرأس ومغطاة بأغصان أشجار وإطارات سيارات قديمة العهد وذلك في بستان على مقربة من منزلها في بلدة خريبة الجندي عكار ” .

وتابع : ” نتيجة التحريات والاستقصاءات ومقاطعة المعلومات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تبين أن القاتل قام بسرقة خاتم من الذهب كان في يدها .. وقد تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية المشتبه فيه وهو من مواليد عام 1989، سوري وهو إبن شقيقة زوج المغدورة ” .

وأشار البيان إلى أن دوريات الشعبة تمكنت في أقل من 6 ساعات من توقيف المتهم والتحقيق معه وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه اعترف بما نسب إليه .

وقال المتهم في اعترافاته أنه أثناء قيامه ببعض الأعمال الزراعية برفقة زوجة خاله حاول التحرش بها لكنها صدته وعندها أقدم على قتلها والاعتداء جنسيا عليها بعد وفاتها ثم سرق خاتم ذهب من يدها وهاتفها المحمول .

وأضاف البيان في ختامه : ” تم ضبط الخاتم في منزل المتهم بينما باع الهاتف لقاء مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية .. وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء ” .