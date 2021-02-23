تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا بصعيد مصر بلاغا يفيد بمصرع ربة منزل تدعى “رقية ” وتبلغ من العمر 75 سنة مقيمة بقرية نجع خضر بنجع حمادي إثر تلقيها ضربات على الرأس .

حيث أقدم إبنها الشاب على قتلها ضربا بالعصا على رأسها حتى فارقت الحياة والسبب في ذلك يعود إلى ” كوب شاي ” .. وتم نقل جثة الضحية إلى المشرحة للعرض على الطب الشرعي .

وكشفت التحقيقات أن نجل السيدة رقية كان دائم التعدي عليها بالضرب وتوجيه الشتائم والكلمات الغير لائقة لها .

وعن سبب قيامه بجريمته اعترف بأنه يوم الواقعة طلب من والدته أن تقوم بعمل كوب من الشاي له فرفضت قائلًا : ” طلبت منها تعمل كوباية شاي مرضيتش وكل ما أقولها اعملي لي حاجة بتقولي لا فقتلتها ” .