في جريمة مروعة .. فتاة تقتل شقيقتها بـ 190طعنة

قضت محكمة في مدينة سان بطرسبرغ في روسيا بسجن شابة روسية تدعى ” اليزافيتا دوبروفينا “وتبلغ من العمر 22 عاما قامت بقتل شقيقتها عارضة الأزياء الأصغر منها بثلاثة أعوام بطريقة بشعة في عام 2016 بسبب الغيرة منها .

حيث قتلت اليزافيتا شقيقتها الصغرى عندما كانت الأخيرة في منزل عشيقها ” اليكسي فاتيف ” البالغ من العمر 44 عاما حيث استغلت خروجه للتسوق ثم أقدمت على طعنها أكثر من 190 طعنة باستخدام سكين حتى الموت لتطال كافة أعضائها وتسببت بقطع إحدى أذنيها واقتلاع عينيها .

وعندما عاد فاتيف إلى المنزل وجد جثة ستيفانيا عارية ومخضبة بالدماء .. وقام باحتجاز اليزافيتا ومنعها من الفرار من أجل تسليمها للشرطة .

واعتقلت الشرطة إليزافيتا لارتكابها جريمة القتل المروعة واعترفت المتهمة بنفسها بجريمتها وأرسلت للعلاج النفسي الإلزامي .. وفي هذا العام أصبحت جاهزة نفسيا لمواجهة محاكمتها .