افادت وسائل اعلام عالمية ان ​ميغان ماركل​ وزوجها ​الأمير هاري​ وقعا مؤخرا على اتفاقية مفادها عدم عرض مقابلتهما مع الإعلامية اوبرا وينفري اذا توفي ​الأمير فيليب​ زوج الملكة إليزابيث الثانية.

وكانت نشرت الصحافة العالمية الصورة الأولى للأمير فيليب، بعد خروجه من المستشفى يوم الثلاثاء، وقد لاقت الصورة رواجا كبيرا بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد بدت على الأمير عليه ملامح التعب والإرهاق.

وكان خضع الأمير فيليب، مؤخراً لعملية لمعالجة مشكلة في القلب “تكللت بالنجاح”، شخّصت لديه سابقا، بعد أن مكث في المستشفى منذ أكثر من أسبوعين، بسبب إصابته بإلتهاب.





