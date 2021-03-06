أدلى المذيع العراقي ” نزار الفارس ” بتصريحات له على هامش مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مؤخرا للكشف عن تفاصيل قضيته مع الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” .

فأشار نزار الفارس إلى نيته في التنازل عن قضيته ضد رانيا يوسف في حال قدمت إعتذارا له عن ما صرحت به عنه مؤخرا وإتهامها له بالتشهير بها على خلفية اللقا الذي جمعهما على قناة الرشيد العراقية في برنامج ” مع الفارس ” .

وعن شرطه للتنازل قال نزار الفارس : ” أنا ما عندي أي مشاكل مع رانيا يوسف وكنا راضييْن عن الحوار واختلفنا فنيًا بس .. وإذا اعتذرت عبر وسائل الإعلام مستعد فورًا للتنازل عن القضايا التي رفعتها ضدها .. أنا أحترمها وأقدّرها ” .

وأضاف متحدثا عن علم الفنانة المصرية بشروط البرنامج وقبولها بها وعدم اعتراضها على أي من أسئلته : ” قلت لرانيا يوسف هسمَّعك أغنية إسرائيلية وقالت موافقة وعرَّفتها إني هتكلم عن جرأتها ووافقت برضه ” .

وتابع نزار الفارس : ” رانيا أخذت أجرًا من البرنامج ولكن لا أستطيع قول أخذت كام ولكنها محترمة وقدَّرت ميزانية البرنامج ” .

كما قال المستشار ” هيثم عباس ” محامي نزار الفارس خلال المؤتمر الصحفي إنه من المقرر أن تمثُل رانيا يوسف أمام المحكمة بشأن اتهامها بسب وقذف موكله .

واستكمل : ” نطالب رانيا يوسف بتعويض عن اتهامها له بالتحرش والسب والقذف ولو المحكمة حكمت بتعويض مادي يبقى معنى كده إحنا مش كذابين ” .