أقدم أب سوري الجنسية يدعى ” أحمد ” على قتل أطفاله الثلاثة بمساعدة زوجته تدعى ” غزل ” وهي خالة أبنائه بخنقهم حتى الموت في المحاولة الثالثة له لقتلهم .

حيث سبق وأن حاول التخلص منهم من قبل عن طريق وضع مادة سم الفئران في طعامهم إلا أنهم لم يفارقوا الحياة في المرة الأولى .

ثم قام الزوج بإحضار مادة سامة سائلة تستخدم كمبيد للحشرات ومزجها بشراب وطعام الأطفال إلا أنهم لم يفارقوا الحياة في المحاولة الثانية أيضا بسبب إنهم تقيئوا الطعام .

ليحاول الأب التخلص منهم للمرة الثالثة بخنقهم عن طريق وضع يده على الفم والأنف وقطع التنفس حتى مفارقة كل منهم الحياة بمساعدة زوجته التي ثبتت أقدام الأطفال أثناء عملية الخنق .

وتم نقل الأطفال الثلاثة وهم قطر الندى (4 أعوام) ومحمد (عامان) ويزن (عام واحد) إلى مستشفى المواساة بريف دمشق لكنهم ما لبثوا أن فارقوا الحياة .

واعترف الأب بعد القبض عليه بإقدامه على قتل أطفاله الثلاثة خنقا بعد محاولته تسميمهم دون جدوى وذلك بسبب خلافات عائلية بينه وبين زوجته المقبوض عليها لأن والدة الأطفال رفضت أخذهم إلى بيتها .