كشفت وكالة أنباء ” جوان ” التابعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون الإيراني عن إقدام شاب وفتاة من مدينة أنديكا بمحافظة خوزستان على الانتحار سويا يوم الإثنين الماضي .

وذلك بعد أن رفضت أسرتاهما زواجهما وفقا لما ورد في وسائل إعلام محلية .

حيث قام الحبيبان بربط أنفسهما بحبل معا وقفزا في سد مقاطعة أنديكا .. وتم انتشال جثة كليهما يوم أمس الأربعاء .

وقال أحد العاملين في منظمة الدفاع المدني أن الشاب يبلغ من العمر 22 عاما والفتاة تبلغ 18 عاما .

وقال العقيد ” منصور نجفي نيا ” قائد شرطة أنديكا إنه تم إنتشال جثتي الشابين بعد جهود عمال الإنقاذ والغواصين المحليين .. وأشار إلى أن سبب هذه الحادثة قيد التحقيق .