في مشهد طريف.. الهواء القوي يمنع امرأة بريطانية من ركن سيارتها

التقطت كاميرات المراقبة المنزلية في إحدى المدن البريطانية، صورا لإمرأة كانت تحاول ركن سيارتها داخل كراج المنزل، ولكن البوابة الحديدية كانت تمنعها، لأنها كانت تفتح وتغلق بسبب الهواء القوي.



وحاولت المرأة البريطانية فتح الباب وتثبيته عدة مرات، ولكنها كانت تفشل في كل مرة بسبب الهواء القوي الذي كان يفتح ويغلق الباب، مانعا المرأة من ركن السيارة.

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال إيجابية كثيرة من قبل رواد المواقع.