انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لطفل في الثالثة عشر من عمره يلقي بنفسه من شرفة منزله بالطابق الثاني في محافظة بورسعيد بمصر .

حيث يظهر الطفل في مقطع الفيديو وهو يقف في الشرفة ويصرخ رافضا محاولات السكان والمارة بإثنائه عن تهديده بإلقاء نفسه ثم يلقي بنفسه من الشرفة ساقطا بقوة على الأرض وسط صراخ المتواجدين .

وأسرع الأهالي في نقل الطفل إلى مستشفى الزهور وتبين إصابته بكسر في الفقرات القطنية وكسور أخرى بعظام الكتف .

وتم إخطار النيابة التي أمرت باستدعاء أسرة الطفل والمارة وشهود العيان للاستماع لأقوالهم وكشف ملابسات الواقعة .