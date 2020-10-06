قضت محكمة مستأنف المقطم، في قضية ضبط شبكة تبادل الأزواج بالمقطم بحبس المتهمة “ه.ع” بالسجن سنة وستة أشهر وحبس زوجين ستة أشهر، وحبس سيدتين ثلاثة أشهر، لاتهامهم بتكوين والاشتراك في شبكة تبادل زوجات بالمقطم.

حضر مع المتهم “ه.إ”، والمتهمة “س. ع”، المستشار مينا ناجي كدفاع عن المتهمين حيث قضت المحكمة بحبسهما ستة أشهر وكفالة 1000 جنيه في حكم أول درجة، وكان قد تم إخلاء سبيل المتهمين من الثاني للخامس بعد تسديد الكفالة المفروضة من محكمة أول درجة بمبلغ 1000 جنيه لكل متهم.

وأسندت النيابة للمتهمين “ه.ع”، و” ه.إ”، و “م.س”، و” س.ع”، و” ب.م”، تهمة استخدام المتهمة الأولى لمسكنها بالمقطم للأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، حيث تقوم المتهمة بتجهيز شقتها لممارسة النشاط الإجرامي، وترتيب اللقاءات الجنسية المحرمة لتبادل الأزواج والزوجات مع بعضهم البعض، وتنظيم حفلات جنس جماعي، وذلك من خلال شبكة أصدقاء ينتهجون نفس الفكر المنحرف “تبادل الأزواج والزوجات”، والذي يتنافى مع تقاليد وعادات المجتمع المصري ومخالفاً لأحكام القانون المصري.

وكشف الواقعة ورود معلومات للإدارات العامة لمباحث الآداب بوجود شبكة للأعمال المنافية للآداب تتزعمها المتهمة “ه.ع”، وبالتحرى عن المتهمة ومكان مسكنها، تم التوصل إلى أن المتهمة تقوم باستخدم شقتها لإقامة حفلات جنس جماعي بمقابل مادي، كما تقوم بترتيب لقاءات تبادل الأزواج والزوجات في شقتها داخل شبكة أصدقاء لها، كما تقوم بتوفير كافة أساليب وتسهيلات إقامة العلاقات المحرمة بتبادل الزوجات بين عدد من المتهمين.