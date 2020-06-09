تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يسجل لحظة بصق محامية بيضاء تدعى ” ستيفاني رابكين ” وتبلغ من العمر 64 عاما على شاب أسود من أصول إفريقية يبلغ من العمر 17 عاما .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ستيفاني رابكين بإيقاف سيارتها في منتصف الشارع لمنع اعتراض تظاهر مئات السكان المحليين في شوروود .. وكان معظم المحتجين في سن المراهقة وطالبوها بتحريك سيارتها .

وتجاهلت المحامية المتظاهرين وقامت بالبصق على الشاب المراهق .. وتدخل محتجون آخرون وأوقفوه أثناء التجمهر حولها وحثوها على العودة إلى سيارتها .

وكشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية أن الحكومة قامت بإلقاء القبض على السيدة لإهانتها للشاب بسبب لون بشرته السوداء و ممارسة العنصرية ضده .