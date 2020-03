في مقطع فيديو مؤثر : مصابة بفيروس كورونا تصف حالتها من غرفة العناية المركزة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو انتشر عليها بشكل كبير لامرأة بريطانية شابة مصابة بفيروس كورونا المستجد تتحدث من داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات في بريطانيا .

حيث وجهت رسالة ونصائح إلى الأصحاء لتجنب الإصابة بهذا المرض بالإضافة إلى الحديث عن الأعراض التي تعاني منها .

فظهرت وهي راقدة على سريرها في حالة صحية سيئة وصاحب كلماتها سعال قوي وأشارت إلى إنها لا تستطيع التنفس بدون الأجهزة الاصطناعية وتعتمد على التغذية في الشرايين من خلال المحاليل وأن قلبها ينبض بمعدل 10 أضعاف معدله الطبيعي .

وتوجهت بنصيحة إلى المدخنين بأن يمتنعوا عن التدخين قائلة : ” ضع السجائر جانبا .. أنت تريد رئتيك ” .

Please re-tweet & share this. We need to raise awareness. This virus is contagious & dangerous to all ages. Most young people will recover but some can still be in critical case like this woman. Please practice social distancing & let's stop this #coronavirus from spreading. pic.twitter.com/6vmNgEqYp3

