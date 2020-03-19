الصفحة الرئيسية منوعات في مقطع فيديو مؤثر : مصابة بفيروس كورونا تصف حالتها من غرفة...

في مقطع فيديو مؤثر : مصابة بفيروس كورونا تصف حالتها من غرفة العناية المركزة

بواسطة -
0 148

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو انتشر عليها بشكل كبير لامرأة بريطانية شابة مصابة بفيروس كورونا المستجد تتحدث من داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات في بريطانيا .

حيث وجهت رسالة ونصائح إلى الأصحاء لتجنب الإصابة بهذا المرض بالإضافة إلى الحديث عن الأعراض التي تعاني منها .

فظهرت وهي راقدة على سريرها في حالة صحية سيئة وصاحب كلماتها سعال قوي وأشارت إلى إنها لا تستطيع التنفس بدون الأجهزة الاصطناعية وتعتمد على التغذية في الشرايين من خلال المحاليل وأن قلبها ينبض بمعدل 10 أضعاف معدله الطبيعي .

وتوجهت بنصيحة إلى المدخنين بأن يمتنعوا عن التدخين قائلة : ” ضع السجائر جانبا .. أنت تريد رئتيك ” .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.