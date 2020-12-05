انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر تم تسجيله منذ أكثر من 35 عاما يجمع بين الأمير ويليام وهو طفلا ووالدته الأميرة الراحلة ديانا .

ويظهر في مقطع الفيديو الذي كانت قد نشرته صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية الأمير ويليام وهو يضع الماكياج بطريقة عفوية على وجه والدته .

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه اللقطات تم التقاطها في عام 1985 أثناء جلسة تصوير عائلية أجراها المصور ” تيم غراهام ” والتي وجمعت الأميرة الراحلة وولديها ويليام حيث كان عمره 3 سنوات وهاري عام واحد في قصر كينسنغتون الملكي .

وأضافت أن الجزء المتبقي من الفيديو يُظهر ديانا وزوجها الأمير تشارلز وهما يشجعان طفلهما الأكبر على تقبيل شقيقه الأصغر .. وأنه تمت أيضاً مشاهدة ولي العهد وهو يحث طفليه على النظر مباشرة إلى الكاميرا وأن هاري زحف في اتجاه المصور لكي يعرف ما يفعله وهو ما دفع الأميرة ديانا إلى الطلب من تشارلز الذهاب لإحضاره .