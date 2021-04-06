صدم والد نجمتي تلفزيون الواقع كايلي و​كيندال جينر​ المتحول جنسياً، ​كايتلن جينر​ الجمهور بإعلانه تخطيطه للترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، وقد شكّل هذا الأمر جدلا كبيرا بين الجمهور وضجة واسعة عند الصحافة العالمية.

وكان ضج كايتلن جينر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر على حسابه الخاص فيديو له وهو يخوض تحدي الرقص الشرقي.

وأبهر كايتلن جينر المتابعين برقصه وهو يضع علبة بيضاء صغيرة على رأسه من دون أن تقع وحصل الفيديو في فترة قصيرة على أكثر من مليون و200 الف مشاهدة اضافة الى مئات التعليقات المشيدة والمستغربة رقصه والتحدي الذي خاضه.





