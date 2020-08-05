ايمانويل كانط فيلسوف الماني كبير من القرن الثامن عشر يعرف بأنه من أهم الفلاسفة الذين كتبوا في نظرية المعرفة الكلاسيكية لكنه بالاضافة الى الفلسفة يشتهر كانط ببعض الامور الغريبة مثل أنه لم يسافر طوال حياته خارج مدينته الصغيرة كونيغسبرغ ولم ير البحر في حياته والذي كان لا يبعد عن مدينه سوى مسافة قليلة.

أما اغرب الطرائف التي تروى عن كانط فهي قصة روااها بنفسه في مذكراته حيث أنه فكر بالزواج مرة من امرأة قابلها بعدما بادرت هي بعرض الزواج منه بعد محاولات لاستمالته فأبلغها أنه سيفكر بالامر وبعد تفكير عميق عاد كانط وتوجه نحو منزلها لغرض طلب الزواج منها، فأبلغه والدها بإمكانية زيارتها في منزلها الجديد مع زوجها وطفليها لأنه استغرق مدة لا تقل عن السبع سنوات للتفكير في فكرة زواجها ام لا دون ان يحاول ان يراها ولو مرة واحدة طوال هذه السنوات.

أما الاغرب من ذلك.. فكان أن كانط توصل في بحثه خلال السبع سنوات الى 350 سبباً يمنعه من الزواج مقابل 354 سبباً يؤكد وجوب زواجه اي ان كانط أخذ قراره بعد أن وجد اربعة اسباب رجحت كفة الزواج ولكن للاسف جاء قراره متأخرا كثيرا!