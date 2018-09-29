قضية اغتصاب تلاحق كريستيانو رونالدو وقعت عام 2009 داخل غرفة في فندق

اعلن محامو نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد مجلة “دير شبيغل” الألمانية بعدما نشرت اتهامات “دون سند قانوني” تدعي فيها امرأة أميركية بأن نجم “يوفنتوس” اغتصبها عام 2009، وفق ما اشارت “سكاي نيوز”.

وأوضح المحامي كريستيان شيرتز، أن تقرير المجلة الألمانية تحدث عن الشبهات بصورة غير قانونية في جانب مرتبط بخصوصية الإنسان ولذلك فإن رونالدو يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق به.

وذكرت المجلة نقلاً عن محامية المشتكية ليسلي مارك ستوفال ، أن حادثة الاغتصاب المفترضة وقعت في يونيو 2009 داخل غرفة في فندق بمدينة لاس فيغاس.

الى ذلك أضافت ستوفال، أن المشتكية كاثرين مايورغا لم يسبق لها أن تحدثت عن الاعتداء الجنسي المفترض، كما أن النجم البرتغالي منحها 375 ألف دولار كي تلتزم الصمت.

وأورد التقرير الصحفي أن الضحية المفترضة رفعت دعوى قضائية لأجل إبطال الاتفاق الذي وقعته مع رونالدو، ويلزمها بعدم الكشف عما حصل في “الحادثة المثيرة”.

وأشارت المحامية إلى أن الهدف من الدعوى هو محاسبة رونالدو في محكمة مدنية على الجروح التي تسبب بها للضحية، وما نجم عنها من تبعات.

في المقابل، بحسب ما اشارت “سكاي نيوز”، ينوي محامي رونالدو طلب تعويض يتناسب مع حجم الضرر المعنوي الذي لحق برونالدو من جراء نشر التقرير الذي يستهدف حياته الخاصة.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس التحرير في المجلة الألمانية، ألفريد فنزيرل، إن “دير شبيغل” وجهت أسئلة مكتوبة إلى المحامين وإدارة أعمال رونالدو قبل نشر التقرير.

من ناحيتها، قالت كاثرين إنها تعبت مما لحقها، ولذلك قررت أن تتخلص من الاتفاق الذي وقعته قبل سنوات طويلة ثم أحست بندم شديد.