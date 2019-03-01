قطرها 22 مترا وعمقها 61 مترا… شاهد اكبر بالوعة في العالم!

فتحة ” Morning Glory Spillway أو Glory Hole” التي يبلغ قطرها 22 مترا وعمقها 61 مترا تعتبر واحدة من أكبر البالوعات التي تم تصميمها في العالم، وتوجد في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية. تدفقت المياه في البالوعة العملاقة الموجودة في خزان بحيرة بيريسا في ظاهرة نادرة الحدوث، نتيجة لارتفاع منسوب المياه نتيجة للعواصف التي تضرب المنطقة.

لتصرف البالوعة العملاقة المياه الزائدة في مجرى مائي أسفل سد مونتسيلو، بحسب ماذكرت صحيفة “The Guardian” البريطانية. الفتحة العملاقة التي تقوم بدور البالوعة، صممت في عام 1957 للاستفادة من المياه التي تصاحب العواصف. يذكر بأن معدل سحب البالوعة للمياه يصل لنحو 1360 مترا مكعبا في الثانية