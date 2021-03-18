أوقفت قناة الشرق الإخوانية التي تبث من تركيا برامجها السياسية بشكل مفاجىء واكتفت ببث الاغاني الوطنية وذلك بعد الأنباء عن قيام الحكومة التركية بإبلاغ إدارة قنوات المعارضة المصرية في مدينة إسطنبول بإيقاف البرامج السياسية التي تبثها بشكل فوري، والتي تنتقد فيها النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي.

وبحسب موقع الحرة فإن القنوات المشمولة بقرار الحكومة التركية هي “الشرق، مكملين، وطن”.





من جانبهم أكد صحفيون مصريون معارضون البلاغ التركي الذي تلقته وسائل الإعلام المصرية المعارضة.

وقال الصحفي المعارض، أسامة جاويش عبر “تويتر” الخميس: “الحكومة التركية أبلغت رسميا إدارة القنوات المعارضة المصرية بإيقاف برامجها السياسية فورا وتخفيف لهجة انتقاد النظام المصري على شاشاتها” وأضاف جاويش: “غير واضح ما هي الخطوة القادمة بعد هذا القرار”.

عاجل :

رسميا الحكومة التركية أبلغت إدارة قنوات المعارضة المصرية في اسطنبول (مكملين، الشرق ، وطن)

بإيقاف برامجها السياسية فورا وتخفيف لهجة انتقاد النظام المصري على شاشاتها.



غير واضح ما هي الخطوة القادمة بعد هذا القرار . — Osama Gaweesh (@osgaweesh) March 18, 2021

وكانت الأيام الماضية قد شهدت إرسال عدة رسائل إيجابية من جانب المسؤولين الأتراك، وأعلنوا فيها استعداهم إعادة العلاقات مع مصر، بعد ثماني سنوات من القطيعة.

في المقابل لم يصدر أي إشارات جدية من قبل القاهرة بشأن إعادة تطبيع العلاقات مع أنقرة.