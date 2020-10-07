أعلنت شبكة قنوات ” النهار ” الفضائية المصرية عن تعاقدها مع الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” للظهور من جديد على شاشة القناة من خلال برنامجها الشهير ” صبايا الخير ” .

وأشارت الشبكة في بيان لها إلى إنه جارِ عقد جلسات عمل لتحديد موعد إنطلاق برنامج ريهام سعيد على قناة النهار العامة بشكل جديد وجذاب .

وعلى جانب آخر علقت ريهام سعيد على خبر عودتها للشاشة وظهورها إعلاميا من جديد بمنشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وتضمن المنشور صورة للخبر نشرته إحدى المواقع الصحفية وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” الحمد لله .. إن شاء الله أكون عند حسن ظن جمهوري ” .