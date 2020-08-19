نشر الكاتب السعودي ” تركي الحمد ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” يحث من خلالها المملكة العربية السعودية على القيام بالتطبيع مع إسرائيل دون الالتفات إلى ردود الأفعال التي قد تنتج عن هذا الأمر مشيراً إلى أن اللوم والذم موجه دائما تجاه المملكة دون أسباب .

فكتب في تغريدته قائلا : ” ولو كنت مكان السعودية لطبعت منذ اليوم .. ملومة هكذا وهكذا كالشعير ماكاول مذموم .. سيدي سمو الأمير محمد طبع فكل غضب العرب زوبعة في فنجان ” .

وتابع : ” تهودت القدس فماذا فعلوا لا شيء .. هم لا يريدون حل القضية هم يريدون استمرار المظلومية والنوح على الهيكل صدقني .. هم وشيعة حزب الله لا يستحقون الاحترام ” .

وأضاف تركي الحمد في تغريدة أخرى : ” ببساطة .. فلسطين ليست قضيتي ” .