علق الكاتب السعودي تركي الحمد،على مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص الملتحين وهو يشربون “بول” الإبل في إحدى المناطق الصحراوية باعتبار ان “الأسلام في أزمة”.
وكتب “الحمد” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”؛ تعليقًا على مقطع الفيديو: “بوجود مثل هؤلاء، فإن الإسلام في أزمة فعلًا.. يعني لم يبقى من هذا الدين العظيم إلا هذه الجزئية المشكوك في صحتها أصلًا؟”.
وختم تركي الحمد تغريدته، بالإجابة على نفسه قائلًا: “نعم.. نحن في أزمة وجود خانقة”.
كلام تركي الحمد جاء ردا على تغريدة نشرت مقطع الفيديو تحت عنوان “تم بعون الله تدشين أول كافيه اسلامي متخصص في بول الناقة الطازج وبحضوركم ايه البخاريين يتم الفرح والسرور “.
وقد أثار كلام الكاتب السعودي ردود فعل متباينة بين مؤيد لكلامه وبين من أكد ان لبول الابل فوائد صحية ولكن لا يصح شربها بهذه الطريقة.
ههههههههههههههههههه
معاه ارضاع كمزة ولو بول لوحده ؟؟؟
هههههههههههههههههه حديث التداوي ببول البعير موجود لكن مجرد قطرات ، ولأمراض او حالات خاصة ، حاله حال الأدوية التي تستخرج من مثانة او بنكرياس بعض الحيوانات ههههههههههههههه اما انك تفتح كافي او بار لبيع بول الإبل ، وانت قاعد رجل على رجل ، ومرضعات الكبير يخدمون عليك هههههههههههههههههه وبتقلك الوحدة منهم : تريده سك ولا مخلوط ومثلج ؟؟ هههههههههههههههههه وبعد وجبة ارضاع الكبير والا قبله ؟؟؟ هههههههههههههههههه فهذه حالة تجعلني اشق هدومي واخرج بهذا الليل القارص البرودة و المانعين فيه الخروج بسبب الإغلاق الماكروني ، حتى لو ادفع خومسمية باوند غرامة ههههههههههههههههههه وين الولد Bully يدافع عن الوهابية وإرضاع الكبير وجعجة بول الإبل .
ماذا تقول أنت؟