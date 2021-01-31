علق الكاتب السعودي تركي الحمد،على مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص الملتحين وهو يشربون “بول” الإبل في إحدى المناطق الصحراوية باعتبار ان “الأسلام في أزمة”.

وكتب “الحمد” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”؛ تعليقًا على مقطع الفيديو: “بوجود مثل هؤلاء، فإن الإسلام في أزمة فعلًا.. يعني لم يبقى من هذا الدين العظيم إلا هذه الجزئية المشكوك في صحتها أصلًا؟”.

وختم تركي الحمد تغريدته، بالإجابة على نفسه قائلًا: “نعم.. نحن في أزمة وجود خانقة”.

بوجود مثل هؤلاء، فإن الإسلام في أزمة فعلا..يعني لم يبقى من هذا الدين العظيم إلا هذه الجزئية المشكوك في صحتها أصلا؟..نعم..نحن في أزمة وجود خانقة.. https://t.co/DvUeVz5UZI — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) January 31, 2021

كلام تركي الحمد جاء ردا على تغريدة نشرت مقطع الفيديو تحت عنوان “تم بعون الله تدشين أول كافيه اسلامي متخصص في بول الناقة الطازج وبحضوركم ايه البخاريين يتم الفرح والسرور “.

وقد أثار كلام الكاتب السعودي ردود فعل متباينة بين مؤيد لكلامه وبين من أكد ان لبول الابل فوائد صحية ولكن لا يصح شربها بهذه الطريقة.

صحيح وهناك ايضا قصة لرجل جاء للنبي ونصحه ببول الناقة وكان يستخدم للتدواي وليس للتسلية كما يعتقدون — سبأ الرواشدة (@yjvbknhr6jt9XSp) January 31, 2021

مأساة حقيقية — Ferradj*ferra8 (@FFerra8) January 31, 2021

البخاري ومسلم وكل أصحاب الكتب التسعة عرب



مشكلة الناعق بجهل يضع نفسه في مواقف مخجلة — f7at (@f7at_90) January 31, 2021