تصدر هاشتاغ “عبد الرحمن الاهدل يطعن بالرسول” ترند موقع تويتر في المملكة صباح اليوم بعد رصد نشطاء تغريدات لكاتب مشهور، تضمنت تطاولا على الرسول ﷺ .
واستنكر إعلاميون ونشطاء تلك التغريدات المسيئة، مطالبين الجهات المختصة بالقبض على الكاتب.
وفي هذا السياق علق المستشار الشرعي والدكتور في الفقه المقارن سليمان العجلان، قائلا: “من تعرض لعرض رسول الله ﷺ فقد وقع على نفسه صحيفة الذل و المهانة و الصغار و أعلن الحرب”؟
واستشهد العجلان بقول الله تعالى: “إنا كفيناك المستهزئين” و “إن شانئك هو الأبتر” و بالحديث القدسي: “من عادى لي وليًا فقد آذانته بالحرب”.