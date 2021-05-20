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تصدر هاشتاغ “عبد الرحمن الاهدل يطعن بالرسول” ترند موقع تويتر في المملكة صباح اليوم بعد رصد نشطاء تغريدات لكاتب مشهور، تضمنت تطاولا على الرسول ﷺ .

واستنكر إعلاميون ونشطاء تلك التغريدات المسيئة، مطالبين الجهات المختصة بالقبض على الكاتب.

وفي هذا السياق علق المستشار الشرعي والدكتور في الفقه المقارن سليمان العجلان، قائلا: “من تعرض لعرض رسول الله ﷺ فقد وقع على نفسه صحيفة الذل و المهانة و الصغار و أعلن الحرب”؟

واستشهد العجلان بقول الله تعالى: “إنا كفيناك المستهزئين” و “إن شانئك هو الأبتر” و بالحديث القدسي: “من عادى لي وليًا فقد آذانته بالحرب”.



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