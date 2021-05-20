تصدر هاشتاغ “عبد الرحمن الاهدل يطعن بالرسول” ترند موقع تويتر في المملكة صباح اليوم بعد رصد نشطاء تغريدات لكاتب مشهور، تضمنت تطاولا على الرسول ﷺ .

واستنكر إعلاميون ونشطاء تلك التغريدات المسيئة، مطالبين الجهات المختصة بالقبض على الكاتب.

#عبدالرحمن_الاهدل_يطعن_بالرسول



تداول المغردون تغريدات مسيئة للرسول ﷺ من مغرد يدعى عبدالرحمن الاهدل. — وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) May 19, 2021

وفي هذا السياق علق المستشار الشرعي والدكتور في الفقه المقارن سليمان العجلان، قائلا: “من تعرض لعرض رسول الله ﷺ فقد وقع على نفسه صحيفة الذل و المهانة و الصغار و أعلن الحرب”؟

#عبدالرحمن_الاهدل_يطعن_بالرسول

وصفتم بالبدو فثارت ضجتكم وحق لكم ذلك

لكن حينما طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه الشريف مر الموضوع مرور الكرام حتى هذه اللحظة!!!

صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم

حينما قال ( بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ) pic.twitter.com/xjZk4PiZNJ — الطائفي (@ExmbaLBwRotCY8l) May 19, 2021

واستشهد العجلان بقول الله تعالى: “إنا كفيناك المستهزئين” و “إن شانئك هو الأبتر” و بالحديث القدسي: “من عادى لي وليًا فقد آذانته بالحرب”.