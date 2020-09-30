ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على ​رجل مصري​ بعد تداول مقطع فيديو من كاميرات مراقبة في الطريق العام وهو يتحرش ويعتدي جنسياً على ثلاثة أطفال في وسط الشارع بالقرب من سيارته في القاهرة الجديدة.

واعترف الجاني أنه يعاني من كبت جنسي نتيجة وجود خلافات مع زوجته وسرد تفاصيل الواقعة وقال:”الموضوع كان مزاحاً مع الأطفال وهم كانوا يلعبون إلى جانب السيارة لكني لم أعرف لماذا وصل الأمر لهذه الدرجة”، مضيفاً أنه قد نفذ الواقعة مرتين قبل ذلك اثناء استقلاله السيارة لتوجه إلى عمله، وأنه استدرج 3 أطفال داخلها وقام بالاعتداء عليهم.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية أن الجاني موظف في شركة لقطع غيار السيارات، ويعمل حاليا سائقًا على سيارته في شركة نقل ركاب إلكترونية.

إشارة إلى أن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوالوا مقطع الفيديو الذي يُوثق قيام شخص مصري باحتجاز ثلاثة أطفال داخل سيارته، ويبين المقطع قيام الشاب بإظهار جزءا من عضوه الذكري قبل دخوله سيارته برفقة الطفل، بينما استمر أصدقاء الطفل باللعب بجوار السيارة.







