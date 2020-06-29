أجرت الإعلامية اللبنانية ” كارلا حداد ” لقاءا لبرنامج ” Trending ” في الظهور الأول لها بعد إعلان طلاقها من الفنان طوني أبو جودة .

وقالت كارلا حداد أن لأي قرار سلبيات وإيجابيات وأمور صعبة وأخرى سهلة ونجاح الإنسان يكمن في طريقة تعامله مع تلك المواقف .

وأشارت إلى أن طليقها رجل محترم ودائما بجانبها وبجانب إبنتهما ولم تشعر بإختلاف كبير بعد الإنفصال عنه .

وأكدت كارلا على إنها لا تحب الحديث في الإعلام عن الحياة الشخصية إلى إنه بسبب إنها وزوجها من المشاهير فوجدوا إنه عليهما إعلان خبر الإنفصال .

وأوضحت إنها لا تدعم دائما الإنفصال إلا إنه أحيانا يواجه طرفي العلاقة ظروفا تجبرهم على الإنفصال .. وأن هذا القرار لابد وأن يؤخذ بوعي وإحترام ونضج من الطرفين .

وعن إحتمال ارتباطها مرة أخرى قالت كارلا حداد : ” ليش لأ .. ما بعرف شو بتخبي الحياة ” .