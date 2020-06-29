أجرت الإعلامية اللبنانية ” كارلا حداد ” لقاءا لبرنامج ” Trending ” في الظهور الأول لها بعد إعلان طلاقها من الفنان طوني أبو جودة .
وقالت كارلا حداد أن لأي قرار سلبيات وإيجابيات وأمور صعبة وأخرى سهلة ونجاح الإنسان يكمن في طريقة تعامله مع تلك المواقف .
وأشارت إلى أن طليقها رجل محترم ودائما بجانبها وبجانب إبنتهما ولم تشعر بإختلاف كبير بعد الإنفصال عنه .
وأكدت كارلا على إنها لا تحب الحديث في الإعلام عن الحياة الشخصية إلى إنه بسبب إنها وزوجها من المشاهير فوجدوا إنه عليهما إعلان خبر الإنفصال .
وأوضحت إنها لا تدعم دائما الإنفصال إلا إنه أحيانا يواجه طرفي العلاقة ظروفا تجبرهم على الإنفصال .. وأن هذا القرار لابد وأن يؤخذ بوعي وإحترام ونضج من الطرفين .
وعن إحتمال ارتباطها مرة أخرى قالت كارلا حداد : ” ليش لأ .. ما بعرف شو بتخبي الحياة ” .