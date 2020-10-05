كشف النجم العالمي ” كاني ويست ” في تصريحات صحفية له عن نيته في عمل نسخة دينية من تطبيق ” تيك توك ” خاص بالمسيحيين فقط .

فأوضح كاني ويست المعروف عنه بالتشدد من الناحية الدينية وهو مسيحي الديانة إنه فكر في إنشاء هذه النسخة لتكون خالية من أى محتوى مفعم بالحيوية أو خارج عن الآداب العامة .

وأشار إلى أن هذه الفكرة جاءته بعد مشاهدته للتطبيق مع إبنته نورث وإنه كان منزعجا مما رآه معروضا به ففكر في هذه الفكرة وقرر أن يطورها .

وأكد كاني ويست على إنه يأمل في العمل مباشرة مع إدارة تطبيق تيك توك لإنشاء إصدار خاضع للمراقبة المسيحية من التطبيق يسمى ” Jesus Tok ” والذي يشعر بإنه سيكون آمنا للأطفال الصغار والعالم .