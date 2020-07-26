نشر مغني الراب الأمريكي ” كاني ويست ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها رسالة إعتذار إلى زوجته ” كيم كاردشيان ” .

وذلك على خلفية التصريحات التي كان قد أدلى بها مؤخرا في التجمع الإنتخابي الأول له تمهيدا للإنتخابات الرئاسية الأمريكية التي ترشح لها عن تفاصيل في حياتهما الشخصية .

وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء كيم كاردشيان وصلت إلى حديثها عن أن كاني يعاني من إضطرابات نفسية وتم تداول أنباء حول رغبتها في الانفصال عنه .

وكتب كاني ويست في تغريدته قائلا : ” أود أن أعتذر لزوجتي كيم لقيامي بإعلام أمرا خاصا بيننا .. لم أسترها مثلما سترتني “.

وتابع : ” أريد أن أقول أنني أعرف أنني جرحتك .. أرجوكي سامحيني .. شكرا لكِ على وجودك دائما من أجلي ” .