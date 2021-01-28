نشرت عارضة الأزياء الإسبانية ” جورجينا رودريغز ” صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من إحتفالها بعيد ميلادها ال 27 يوم أمس الأربعاء .

وظهرت جورجينا في الصور برفقة كريستيانو رونالدو وأولادهما وهم يحتفلون بعيد ميلادها مع قالب الحلوى .. وكتبت في تعليقها عليها : ” شكر لا متناهي على الحب الذي أعطيتني إياه اليوم ودائما .. شكرا لكم على أطيب التمنيات واهتمامكم ورسائلكم المحبة .. أنا محظوظة جدا ” .

كما حرص لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي على تهنئة صديقته بعيد ميلادها فنشر عبر حسابه على موقع إنستجرام صورة له مع جورجينا .. وقال في تعليقه عليها : ” ألف مبروك حب حياتي ” .