تصدر هاشتاج ” كلنا عويس الراوي ” موقع تويتر في مصر على خلفية مقتل شاب من مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر جنوب مصر على يد ضابط شرطة رميا بالرصاص .

وقال شهود عيان على الواقعة في تصريحات صحفية أن عناصر من قوات الأمن اقتحمت منزل عويس الراوي للبحث عن شقيقه واعتقاله لاشتراكه في المظاهرات التي حدثت مؤخرا بالأقصر تطالب برحيل الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” .

وقام أحد أفراد الشرطة بالتعدي على الأب بالضرب ويقال إنه تم صفعه على وجهه وهو الأمر الذي لم يتحمله الشاب عويس الراوي وقام برد الصفعة للضابط الذي ما لبث وقام بإطلاق النار على رأسه ليسقط قتيلا .

وشهدت مدينة العوامية تظاهر أهاليها احتجاجا على مقتل الراوي ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين .

وعلى الجانب الآخر لم يصدر عن الجهات الرسمية المصرية حتى الآن أي تعقيب أو تصريح عن الحادث .

طلعت قوة علشان تجيب واحد من العوامية بالأقصر كان مشترك في المظاهرات ولم يكن موجود ببيته وقام ضابط شرطة بالتعدي على أبية بالضرب على وجهه بالقلم أمام أحد أبناءه الآخرين فلم يتحمل رؤية أبية يهان فقام برد القلم للضابط فى نفس الوقت فقام الضابط بإطلاق النار علي رأسه فارداه قتيلاً وفر pic.twitter.com/KQr4De5ty4 — كلمة حق لاتقطع رزقا2 (@77las2) September 30, 2020