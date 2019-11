كمباراة ملاكمة .. معلمة تنهال ضربا على طالبة داخل الفصل وتسقطها أرضا

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لواقعة غير مسبوقة أثارت الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يوثق اعتداء معلمة على طالبة بالضرب المبرح داخل الفصل .

وتظهر المعلمة في الفيديو الذي جرى تسجيله من قبل طلاب آخرين داخل الصف وهي تقف أمام الطالبة وبدأت في تسديد اللكمات والضربات مباشرة على وجهها بشكل عنيف ومتتالي .. ثم قامت بإلقائها على الأرض وضربها بقدمها على رأسها .

وأعلن مكتب مقاطعة هايس في ولاية تكساس أن المعلمة البديلة تواجه تهمة الاعتداء بعد أن ضربت تلميذة قاصر في مدرسة ليمان الثانوية في الولاية يوم الجمعة الماضية .

وتمكنت شرطة الولاية باعتقال المعلمة والتي تدعى ” تيفاني شادل لانكفورد ” وتبلغ من العمر 32 عاما .. فيما اتخذت المدرسة قرارا بفصلها من العمل بعد الواقعة كما جرى نقل الطالبة للمستشفى .

