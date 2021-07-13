انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يوثق قيام كمسري قطار (منوف-القاهرة) بالتعدي على أحد المواطنين بصفعه على وجهه أمام إبنته داخل القطار بسبب عدم دفعه لثمن تذكرة محطة إضافية .

ويظهر في الفيديو الذي قامت بتصويره إحدى السيدات التي كانت من ضمن الركاب وهي تستغيث منددة بما قام به كمسري القطار ضد الرجل والحالة التي ظهرت إبنته بها من خوف وبكاء على والدها .

وأشارت السيدة في حديثها إلى أنها وعدد من الركاب حاولوا حماية هذا الرجل وعرضوا دفع الغرامة بدلا منه إلا أن كمسري القطار لم يقبل بذلك وصمم على أن يدفع الرجل بنفسه أو يقوم بتحرير محضر ضده .

ووجهت هذه السيدة نداء استغاثة إلى المهندس ” كامل الوزير ” وزير النقل لمحاسبة كمسري القطار وقائده متهمة إياهم باستغلال سلطتيهما في التعدي على مواطن وإهانته .

وبعد تداول الفيديو بشكل واسع وسط مطالبات بمعاقبة كمسري القطار على ما قام به أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا بشأن الواقعة وأكدت على أنه تم إيقاف الكمسري عن العمل وإحالته إلى التحقيق بشكل فوري .