نقلت قناة ” سي إن إن ” نقلا عن بيان أصدرته جامعة حائل في السعودية عن تمكن بعثة قسم السياحة والآثار من العثور على دينار عباسي من الذهب يعود تاريخه إلى عام 180 هجرية وإلى عصر الخليفة العباسي ” هارون الرشيد ” خلال عمليات التنقيبات الأثرية في منطقة التنانير في مدينة فيد الأثرية .

وأشار ” محمد الشهري ” عميد كلية الآداب والفنون بجامعة حائل في وصفه للدينار الذي تم العثور عليه بإنه كُتب على وجه الدينار في الوسط بالخط الكوفي البسيط البارز عبارة ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له ” في هيئة ثلاثة صفوف متتالية .

أما على الإطار الخارجي لوجه الدينار كتبت الآية القرآنية ” هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ” .

وقال الدكتور ” عبد الله العمران ” رئيس قسم السياحة والآثار بجامعة حائل إنه على الوجه الآخر للدينار توجد عبارة ” محمد رسول الله ” كل كلمة منها في سطر مستقل .. وأسفلها بخط أصغر كتب إسم جعفر الذي يعتقد أنه نسبةً للوزير ” جعفر بن يحيى البرمكي ” وزير الخليفة هارون الرشيد .

ويزن الدينار الذي يعود عمره إلى ما يزيد عن 1200 عاما حوالي أربعة غرامات ويسعر حاليا بما يقارب من 1000 ريال سعودي .