كنيات غريبة يطلقها الأمير جورج على والده وجده وجدته.. تعرفوا عليها!

تحدثت دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ عن بعض تفاصيل حياتها العائلية مع زوجها الامير ويليام وأطفالهما الثلاثة ولاسيما علاقة ويليام بأطفاله.

وجاء حديث كيت هذا خلال زيارة لها أول من أمس برفقة ​الأمير ويليام​ إلى مدينة ليستر من أجل إحياء ذكرى وفاة فيكاي سريفادهانابرابا، مالك ورئيس نادي ليستر ستي الإنجليزي، ودخلت في بعض المحادثات مع بعض من الجماهير التي تجمعت لمشاهدة الزوجين والترحيب بهما.

وأشارت كيت إلى سعادة الأطفال لقرب الإحتفال بعيد الميلاد إضافة إلى إنتظارهما بفارغ الصبر لقرب ولادة طفل الأمير هاري وميغان ماركل.

وبعفوية تحدثت كيت عن كنية يستخدمها طفلهما ​الامير جورج ​مع والده، حيث نقلت صحيفة اكسبريس عن واحد من الجمهور الذي تحدث إلى كيت قوله “أخبرتنا كيت بأن ويليام كان يعلب كرة القدم مع أطفاله ليلة البارحة، وأن أحدهم، وهو على ما أعتقد جورج، قد سأله (هل ستلعب كرة قدم يوم غد يا بوبس”؟

وأضافة الصحيفة أنه من عادة الأمير جورج إطلاق كنيات مختلفة على أفراد عائلته من انتقائه هو، فهو ينادي كذلك على جده ​الأمير تشارلز​ بـ “جدي ويلز”، كما ينادي جدته، الملكة إليزابيث الثانية، بـ “جان- جان”.