كشفت صحيفة ” ديلي إكسبريس ” البريطانية في تقرير لها عن طريقة تعامل كوريا الشمالية مع من يخالفون قواعد الحجر الصحي في البلاد وتعاملهم مع ملف فيروس كورونا بطريقة مختلفة عن باقي بلدان العالم .

حيث فتحت كوريا الشمالية معسكرات الاعتقال السياسي والسجون لاستقبال المصابين ومن يخالف قواعد الحجر الصحي .. كما أثير أن قتل المرضى هو الطريقة للتخلص من الفيروس هناك .

وأشارت الصحيفة إلى أنه على ما يبدو أن أعداد المخالفين للحجر الصحي لفيروس كورونا في تزايد مما دفع البلاد إلى إقامة معسكرات جديدة لهم فتم إفتتاح معسكر اعتقال سياسي جديد في هواتشون .

وأضافت أن أعداد الوفيات داخل المعسكرات في زيادة بسبب المعاملة القاسية التي يتلقوها بعد يوم من دخولهم .

ووضع حزب العمال الكوري الشمالي سياسة جديدة في تصنيف أولئك الذين يخالفون قواعد الحجر الصحي على أنهم مجرمون خاصون ومذنبون بارتكاب جرائم سياسية .