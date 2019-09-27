كويتي يتخفى في زي امرأة ويدخل صالون نسائي.. ما الذي فعله بالسيدات!

قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت بحبس كويتي سنتين مع الشغل والنفاذ، وذلك لتشبهه بالنساء وانتحال صفة امرأة.

ووفقاً لصحيفة ”25 فبراير“، أفادت التحقيقات بأن المتهم دخلَ صالونًا نسائيًّا لتسريح شعره والجلوس مع النساء في الصالون وتبادل السلام معهن، منتحلًا صفة امرأة.

وذكرت التحقيقات، أن إحدى العاملات في الصالون النسائي ساورها الشك بشأن هويته، وتبيَّن لها أنه رجل متشبه بالنساء.

تم القبض على المتهم وأحيل للمحاكمة بتهمتيْ التشبه بالنساء وهتك عرض نساء زبونات في الصالون بعد أن قام بتلمس أجزاء من أجسادهن.