تلقت دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​، زوجة ​الأمير ويليام​، هدية مفاجئة من ​الأمير هاري​ وزوجته الممثلة ​ميغان ماركل​، لمناسبة عيد ميلادها الـ39، الذي صادف في 9 كانون الثاني/يناير.

وكشف تقرير لموقع Fox News أن زوجة كيت شعرت بالدهشة، بسبب هذه الهدية غير المتوقعة، التي أُرفقت ببطاقة معايدة.

كما قال مصدر لصحيفة US Weekly: “كانت مفاجأة سارة. لم تتوقع كيت الحصول على أي شيء من الزوجين”.

كما أشار مصدر مقرّب من الزوجين الملكيين، إلى أنهما إحتفلا بالمناسبة مع أولادهما الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.





