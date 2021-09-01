قامت حركة طالبان بإغلاق أبواب المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى بعد استيلائها على البلاد معلنة عن عزمها على حظر الموسيقى .

وخرج دكتور ” أحمد سرماست ” مؤسس ومدير المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى بتصريحات له أشار من خلالها بأن طلاب المعهد قاموا بتسليم آلاتهم الموسيقية عندما استولت طالبان على المدينة .

وأضاف أن ما دفع الطلاب للقيام بذلك هو لأنهم اعتبروا أن هذا الإجراء أكثر أمانًا من إبقاء الآلات في المنزل حيث يمكن أن يعثر عليها مقاتلون من طالبان .

وتابع أحمد سرماست : ” جميع الطلاب خائفون وقلقون .. إنهم يفهمون بوضوح أنهم إذا عادوا إلى المدرسة فربما يواجهون عواقب أو سيُعاقبون على ما فعلوه ” .