طرح الاعلامي السعودي مالك الروقي لرؤيته للجزيرة العربية والعالم العربي لو لم يقم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بتأسيس المملكة العربية السعودية.

وطرح الروقي، خلال برنامجه “مالك بالطويلة” المذاع على قناة “ام بي سي”، سؤالا قال فيه “كيف سيكون شكل العالم العربي لو لم يكن شيء اسمه المملكة العربية السعودية؟”.

بعد مئات السنين من تهميش دور الجزيرة العربية !

أعاد أبناء الجزيرة الهيبة لجزيرتهم ..#عبدالعزيز_بن_عبدالرحمن

الشاب الذي ثبت مشروع توحيد الجزيرة القائم منذ قام منذ قرابة 300 عام ..



كيف سيكون شكل العالم العربي لو لم يكن هناك مشروع اسمه السعودية ؟#مالك_بالطويلة مع مالك الروقي pic.twitter.com/6PmWl4iqny — مالك الروقي (@alrougui) April 16, 2021

ليقدم بعدها الاجابة قائلا “سيكون سلطنة فقيرة اسمها نجد يشدها الربع الخالي اليه ويعتبرها من تركيبته وامارات صغيرة على ساحل الخليج كالاحساء والقطيف غنية بالنفط لكن كل واحدة منها تابعة لقوة في المنطقة او العالم ولا تستطيع حماية نفسها وحتى ثروتها لا اعتقد عندها القدرة على استثمارها”.

وتابع “ممالك متصارعة في عسير وجازان ونجران وفي الجوار حجاز خال لا يملك العمق في الدفاع عن نفسه ولا تأدية دوره التاريخي باستقلال”.

واضاف “بالتأكيد هذه الجزيرة العربية لن يصبح لها قيمة في المشهد العالمي ولا حتى العربي”.