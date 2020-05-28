نشر الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” علق فيها على زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر .

وذلك بعد التقرير اليومي الذي نشرته وزارة الصحة المصرية بأعداد مصابي ووفيات والمتعافين من فيروس كورونا المستجد .

حيث بلغ عدد المصابين عن اليوم الخميس 1127 حالة إصابة بالفيروس و29 حالة وفاة .

فكتب عمرو أديب قائلا : ” هو معلش أنا عندي سؤال بجد وأنا مش عالم ولا خبير بس سؤال منطقى جدا : هو احنا حنفتح البلد إزاي والارقام بتنط كده ” .

وتابع : ” المفروض نقفل أكتر هو ده اللي شوفناه فى العالم أرقام زيادة نقفل أرقام أقل نفتح ولا أنا فاهم غلط ” .