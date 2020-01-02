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كيف علّق سعد الحريري على وفاة الإعلامية نجوى قاسم؟

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saad alhariri najwa kassem

سعد الحريري و نجوى قاسم

غرّد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عبر “تويتر” قائلاً: “صدمة حقيقية ومحزنة، أن ترحل #نجوى_قاسم في عز العطاء والشباب. رافقت مشوار تلفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل أن تنتقل إلى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح. خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي. رحم الله نجوى قاسم وأحر التعازي لأسرتها وأسرة العربية – الحدث”.

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