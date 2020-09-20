كشفت نجمة تليفزيون الواقع ” كيم كارداشيان ” في مقابلة لها أجرتها مع إحدى الوسائل الإعلامية العالمية عن لجوئها إلى عالم الأرواح .
وذلك للعلاج من مرض الصدفية التي أصيبت به منذ عام 2011 حيث استخدمت العديد من العلاجات وتناولت الكثير من الأدوية ولكنها لم تجد نفعا منها على الإطلاق .
الأمر الذي جعل كيم كارداشيان تفكر في اللجوء إلى وسيط طبي للتواصل مع عالم الأرواح للوصول إلى علاج نهائي وفعال لحالتها .
وهو ما حدث بالفعل وتواصلت مع أنتوني ويليام وطلبت منه مساعدتها للتعمق في حالتها من أجل معالجتها .
وأكد أنتوني ويليام أنه على كيم تناول مشروب ” الكرفس ” كنوع من العلاج لأنه يعمل على إبطال مفعول مادة النحاس .
عادة الي يروحون الى هكذ عوالم فهي نهايتهم ، العفريت او العفريتة الي تريدني هي تطلع من الفانوس ما انا داخل ليهم ابد .
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