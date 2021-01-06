كشف موقع ” Page Six ” نقلا عن مصادر متعددة عن اتخاذ نجمة تليفزيون الواقع ” كيم كارداشيان ” وزوجها مغني الراب ” كاني ويست ” لقرار الطلاق بعد 6 سنوات من الزواج .

حيث قامت كيم كارداشيان بتعيين محامية تدعي ” لورا وايسر ” وهي مختصة بطلاق النجوم للبدء بالاجراءات وتمثيلها في المحكمة .

وأشارت المصادر إلى أن هناك محادثات للتسوية ويتفاوض كاني ويست مع كارداشيان حاليا .. وإنهما سيبقيان الأمور سرية لكن علاقتهما انتهت .

وأضافت أن كيم لم ترتدي خاتم زواجها خلال الأسابيع الأخيرة أما كاني فهو يقضي هذه الفترة بمفرده في مزرعته في وايومنغ حيث يعيش الزوجان حياة منفصلة .

يذكر أن كيم كارداشيان وكاني ويست كانا قد تزوجا في عام 2014 ويقوم الزوجان بتربية أربعة أطفال بالنسبة لكارداشيان وسيصبح هذا الطلاق الثالث .

Inside Kim Kardashian and Kanye West's split: How Kim signaled it was over https://t.co/4SFTFa5XbF pic.twitter.com/Sg2qNrEqY0 — Page Six (@PageSix) January 6, 2021