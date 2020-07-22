لا تزال تداعيات التصريحات التي أدلى بها مغني الراب الأمريكي ” كاني ويست ” في التجمع الإنتخابي الأول له حول الخلاف الذي حدث مع زوجته نجمة تليفزيون الواقع ” كيم كاردشيان ” في بداية علاقتهما .

وذلك بعد طلب كاني ويست منها إجهاض إبنتهما الأولى كونهما لم يكونا متزوجين بعد ولكنه تراجع بعد ذلك عن هذا القرار بعد أن جاءه وحي من الله على حد قوله .

وتسببت تلك التصريحات في نشوب خلاف بينهما أدى وفقا لما ذكرته صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن مصدر لها بأن كيم كاردشيان خيرت كاني بين الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2020 على الفور أو الطلاق إذا لم يفعل .

وأن العائلة تعتقد أن كاني ويست يعاني من اضطراب ثنائي القطب وتشعر كيم بالقلق إلى حد كبير والصدمة أيضا بعد حديثه عن إبنتهما وكشفه لتفاصيل وموضوعات عائلية لم يكن يصح أن يتحدث بها علنا .

وأكد المصدر على أن كيم كاردشيان تحرص على حماية أطفالها والحفاظ عليهم وإبعادهم وحياتهم الشخصية عن الإعلام .