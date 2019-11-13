لأول مرة .. مذيعة سعودية ” منقبة ” على شاشة مصرية

ظهرت على شاشة قناة ” الحدث اليوم ” الفضائية المصرية المذيعة السعودية ” منى الطوير ” كمقدمة برامج وهي مرتدية النقاب في سابقة هي الأولى من نوعها .

وأعلنت منى الطوير وهي برفقة أحد المذيعين المصريين يدعى ” سيد الضبع ” عن تقديم أولى حلقات برنامجها ” قهوة عربي ” على الهواء مباشرة .

وتحدثت الطوير عن هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والتي كانت سبب في إحداث العديد من التطورات في القطاع العام والخاص في إطار خطة التطور الذي شهدته المملكة في إطار تحقيق رؤية 2030 .

وأوضحت أن قرار تأسيس الهيئة صدر في الثلاثين من شهر رجب من العام الهجري الماضي .. كما نوهت إلى أن حديثها عن الهيئة يأتي لاستهداف جمهور الوطن العربي وتوضيح التطورات التي حققتها المملكة العربية السعودية .