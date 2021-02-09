استعانت قنوات ” mbc ” بلاعب كرة القدم السعودي السابق ” ياسر القحطاني ” لتقديم الموسم الثاني من برنامج ” نجوم صغار ” كبديل للفنان المصري ” أحمد حلمي ” الذي قام بتقديم الموسم الأول .

وأشارت بعض التقارير الإخبارية إلى أن إعتذار أحمد حلمي عن تقديم الموسم الثاني من البرنامج جاء لإنشغاله بعدد من الأعمال الفنية وليس بسبب خلافات مادية كما تم تداوله .

وإنه في حال تم الاتفاق مع ياسر القحطاني بشكل مؤكد ستكون هي التجربة الأولى له في مجال التقديم بعد إعتزاله لكرة القدم .

وكانت قد بدأت mbc في إذاعة الإعلان عن التحضير للموسم الثاني من البرنامج منذ شهرين تقريبا واستقبال طلبات الأطفال الذين يرغبون في المشاركة بالبرنامج من سن 3 إلى 13 سنة لتقديم مواهبهم .

يذكر أن برنامج نجوم صغار هو برنامج يقوم على استضافة أطفال من ذوي المواهب المختلفة والتي يقدمونها على المسرح أمام الجمهور .