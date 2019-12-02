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لبنانية تعرض كليتها للبيع بسبب الازمة المعيشية!.. فيديو

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لبنانية تعرض كليتها للبيع

لبنانية تعرض كليتها للبيع

تزيد الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان من وطأتها على المواطنين اللبنانين، فبعد انتحار أب بسبب عجزه عن دفع نصف دولار لابنته تناقل لبنانيون مقطع فيديو لسيدة تعرض كليتها للبيع.

وتناقل لبنانيون مقطع فيديو لامرأة تجلس الى ناصية الشارع، وتحمل لوحة كتبت فيها عرضها كليتها للبيع بسعر مغر، وذيلتها برقم الهاتف.

وقالت السيدة “انا لبنانية عندي ولدين ابني عمره تسع سنين وعنده مشكلة بقلبه وما عم اقدر اخذه عند حكيم وشغلة ثانية عندي بنت صغيرة عمرها سنتين ونصف وعندي امي امرأة مريضة ساكنة معي بالبيت”.

واضافت “زوجي له 12 يوم موقف شغل وصاحب البيت اليوم الساعة ثمانية جايي ياخذ مني المفتاح ويكبني بره البيت وانا ما عندي مطرح اقعد فيه انا وولادي وامي”.

وختمت كلامها “اللي عنده حل ثاني غير اني ابيع كليتي انا مستعد اعملها”.

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