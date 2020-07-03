أقدم مواطن لبناني يدعى “ع.ه” (مواليد عام 1959) اليوم الجمعة على إطلاق النار على رأسه في شارع الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت، وقد عثر على ورقة بحوزته مكتوب عليها “أنا مش كافر بس الجوع كافر”.

وعليه، غرّد النائب الياس حنكش على حسابه عبر “تويتر”، “أنا مش كافر…بس الجوع كافر”، كلمات كتبها الشاب الذي اطلق النار على نفسه اليوم في الحمرا”.

وأضاف حنكش، “لهون وصلنا… إرحلوا”، وتابع، “لكل من يشعر باليأس الإتصال على الرقم ١٥٦٤”.

"أنا مش كافر…بس الجوع كافر"

كلمات كتبها الشاب الذي اطلق النار على نفسه اليوم في الحمرا

لهون وصلنا… #إرحلوا#لبنان_ينتفض

لكل من يشعر باليأس الإتصال على الرقم ١٥٦٤

(حذفت التغريدة السابقة مع الصورة لإحترام حرمة الموت) pic.twitter.com/BB5F2TbZFC — Elias Hankach (@EliasHankach) July 3, 2020

من جهته، قال النائب السابق وئام وهاب عبر “تويتر”: “قتل مواطن نفسه في الحمراء بعد أن كتب على ورقة أنا مش كافر بس الجوع كافر، يجب أن يُشعرنا جميعاً بالخجل والقرف”.

وأضاف وهاب، “كلكم مجرمون كلكم تلعبون لعبة وسخة لتجويع اللبنانيين والله أخجل حتى من شتيمتكم عندما أتوجه إليكم، استحوا إلي ما عندو حلول ينقبر يفل”.