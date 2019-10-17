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ضريبة على الواتساب تثير غضب اللبنانيين!

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اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في البنان موجة من الغضب بعد تداول اقتراح لمجلس الوزراء بفرض رسم بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم.

وفي في حال أقرّ مجلس النواب اللبناني هذا الاقتراح، فإن كل مشترك يستعمل تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الانترنت، ومنها “واتساب”، سترتفع فاتورته بنحو 6 دولارات شهرياً.

وقد عبر الكثيرين عن غضبهم بسبب هذا الاقتراح، كما تفاعل عدد من نجوم الفن والاعلام حيث كتبت اليسا: “بعد في الواتساب ما انزادت عليه ضريبة بدل ما يوقّفو النهب والسرقة من مليار مزراب تاني. يا ويلكن من غضب الناس إذا غضبو بس للأسف صار شعبي مخدّر”.

كما كتب راغب علامة: “أهضم خبرية اليوم في الصحف.. الحكومة قررت أن تضع ضريبة عالواتساب 😂😂 والله العظيم شر البلية ما يضحك.. أيها الفطاحل ليش ما تحطو ضريبة عالهوا الملوث اللي عم يتنشقو الشعب؟ ؟فكرة رائعة وبتجيب مال لخزينة أبوكم كمان 😂😂”

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