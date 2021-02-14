كشف موقع ” الأخبار العاجلة ” الإيراني عن قرار هيئة الإذاعة والتليفزيون في إيران بمنع ضيوف التلفزيون من النساء من وضع ساق على أخرى خوفاً من التسبب بالإثارة والشهوة .

وأشار الموقع نقلا عن مخرجين في التلفزيون الحكومي طلبوا عدم ذكر أسمائهم إلى أن اللجنة المراقبة لبث البرامج في التلفزيون الحكومي صارمة للغاية بشأن الضيوف خاصة النساء .

وأن هذه اللجنة لا تتدخل فقط في الماكياج وارتداء الملابس بل حتى في طريقة جلوس الضيوف ومقدمي البرامج فلا يجب أن يضعن أقدامهن معا أمام مقدم البرامج لأن ذلك قد يكون مثيراً للمشاهدين الرجال .